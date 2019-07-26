Alanyaspor'dan kampanyaya destek

ATATÜRK Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırında yapılan bağış kampanyasına başkan yardımcısı Ali Baki Boz, yönetim kurulu üyesi Enver Vural, altyapı koordinatörü Kamil Ulaş ve altyapı derneği başkanı Turan Görgün de katıldı. Başkan Çavuşoğlu, Şebnem Köseoğlu gibi kök hücre bekleyen tüm hastalara destek olmanın bir insanlık görevi olduğunu belirterek, “Herkesi duyarlı olmaya ve bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Şebnem kardeşime ve diğer tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.