Alanyaspor'dan kampanyaya destek

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve altyapı antrenörleri, 2’nci kez lösemiye yakalanan öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu için başlatılan kampanya kapsamında, kök hücre ve kan bağışı yaptı

Alanyaspor'dan kampanyaya destek
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ATATÜRK Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırında yapılan bağış kampanyasına başkan yardımcısı Ali Baki Boz, yönetim kurulu üyesi Enver Vural, altyapı koordinatörü Kamil Ulaş ve altyapı derneği başkanı Turan Görgün de katıldı. Başkan Çavuşoğlu, Şebnem Köseoğlu gibi kök hücre bekleyen tüm hastalara destek olmanın bir insanlık görevi olduğunu belirterek, “Herkesi duyarlı olmaya ve bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Şebnem kardeşime ve diğer tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.

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