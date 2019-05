Alanyaspor'dan Josef Sural'ın ailesi için sürpriz karar!

KAYSERİ deplasmanı dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural’in ölümü Türk futbolunu üzüntüye boğarken 28 yaşındaki oyuncunun ailesinin mağdur olmaması için gereken adımlar atılıyor.Alanyaspor ekibi devre arasında bir yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Sural’in sözleşmesinin yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirecek. Yönetimin aldığı karara göre Sural’in hakedişlerinin yanı sıra kalan 2.5 yıllık kontratının parası da ailesine ödenecek. Alanyaspor’a imza attığında, “Bu şehir aileme çok uygun, çok sevdim” diyerek Alanya’daki mutluluğunu ifade eden Sural, kısa süre sonra Alanya’dan bir de ev almaya karar vermişti.

Ev parası geri verildi

Beğendiği bir ev için peşinat ödeyen Sural’in yaşadığı acı kazadan sonra hayatını kaybetmesiyle Alanyaspor bu konuda ailenin mağdur olmaması adına çalışma başlattı. Sural’in ev aldığı müteahhite ödenen peşinatı da geri alan Turuncu-Yeşilli yönetim, parayı aileye teslim etti.

Ailesi Bakan'ın uçağıyla gitti,

Alanyaspor’un Çekyalı oyuncusu Josef Sural’ın cenazesi dün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları’na ait tarifeli bir uçakla Prag’a götürüldü. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Josef Sural’ın eşi Denisa, kızları Vanessa ve Melissa Denise’yi ise Çekya’nın başkenti Prag’a özel uçağı ile götürdü.Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Her zaman ailenin yanında olacağız. Onların programı belli olunca biz de Alanyaspor olarak ailenin yanında olacağız” açıklamasında bulundu.

Takım idman yapamıyor

Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor’u sahasında ağırlayacak olan Alanyaspor’da Josef Sural’ı kaybetmenin üzüntüsü sürüyor.Hafta sonu oynanacak maç için henüz hazırlıklarına başlamayan Turuncu- Yeşilli takımda, trafik kazasında araçta bulunan Isaac Sackey’in sağ kolunda kırık, Welinton’un ise parmağında çatlak ve kafasında şişlik bulunuyor. Diğer oyuncuların durumu ise iyi gözüküyor.

Konyaspor'dan destek mesajı

Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, alınan her türlü karara saygı duyacaklarını ve Alanyaspor’un yanında olduklarını söyledi. Acı haberi aldıktan sonra Alanyasporlu yöneticilerle irtibata geçip başsağlığı dilediklerini belirten Aksoy, “Alanyaspor ile maçımız var. Maçın ertelenmesi veya oynanması konusunda Alanyaspor ve federasyonun alacağı her türlü karara saygılıyız. Her şey futbol değil. Bu tür konularda futbol bir tarafa bırakılabilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 16:06