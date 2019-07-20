Alanyaspor'dan iyi prova 1-0

BOLU Koru Otel Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 67'nci dakikasında Bakasetas serbest vuruşta topun başına geçti. Oyuncunun yaptığı sert vuruşta top kalecinin sağından auta gitti. 71'inci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top Ceyhun'da kaldı. Ceyhun'un şutu direkten döndü. 75’inci dakikada soldan gelişen atağımızda topa hareketlenen Emre Bekir'in şutu savunmaya çarparak Taha'nın önünde kaldı. Taha'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0. Turuncu yeşilliler bu golle sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor, sezon öncesi 3’üncü hazırlık maçını 23 Temmuz Salı günü Antalyaspor ile yapacak. Öte yandan, A Milli Taķım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Bayram Bektaş da maçı izleyenler arasındaydı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 20:48