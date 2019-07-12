Alanyaspor'dan ilk sınav: Gençler sahada olacak 

SPOR Toto Süper Lig'de ilk etap kampını Alanya'da tamamlayan Alanyaspor, bu akşam Chemnitzer ile yapacağı hazırlık maçı için dün Almanya'nın Leipzig kentine gitmişti. Turuncu yeşilli takımın Almanya'da yapacağı hazırlık maçına, Tzavellas, Cisse, Yacine, Salih Uçan, Hasan Ayaroğlu, Baiano ve Efecan götürülmedi. Bu oyuncuların Alanya'da çalışmalarına devam ettiği ve 2 gün sonra Topuk Yaylası'nda başlayacak olan 2. etap kampına katılacakları öğrenildi. Afrika Kupası ve Copa America'dan yeni dönen Junior Fernandes ve Djalma Campos'un ise izinli olduğu ve Topuk Yaylası kampına katılacakları belirtildi.

GENÇLER BOY GÖSTERECEK

Alanyaspor'un Chemnitzer ile bu akşam saat 20.00'de yapacağı hazırlık maçında ise turuncu yeşilli genç futbolcular sahada olacak. An der Gellertstrasse Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan mücadelenin kadrosunda, Alanyaspor'un altyapısından yetişen genç futbolcular Murat, Hakan, Emre, Hamza, Kürşat, Mustafa, Erdinç, Veysel ve Buluthan da olacak. Ağabeyleri ile birlikte Chemnitzer'e karşı forma giyecek olan genç yıldızlar, Teknik Direktör Erol Bulut'un gözüne girebilmek için yarışacaklar.