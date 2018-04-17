 Alanyaspor'dan futbolseverlere önemli duyuru 

ALANYASPOR Kulübü'ndeki Passolig gişesi saat 09.00 ile 19.00 arasında, Kaymakamlık binası yanındaki Alanyaspor Store mağazasındaki Passolig gişesi ise saat 10.00-12.30 ve 13.30-20.00 arasında hizmet veriyor. Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin sadece Alanyaspor Passolig kartı olanların satın alabileceği, konuk takım taraftarlarının ise sadece Galatasaray Passolig kartlarıyla misafir tribününden bilet alabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Alanyaspor tribünlerine kesinlikle Galatasaray forması ve atkısıyla girilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. Bileti olmayan taraftarlar kesinlikle birinci güvenlik bariyerinden içeriye alınmayacaktır. Tüm futbolseverlerin önceden biletlerini alması gerekmektedir."