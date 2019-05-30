Alanyaspor'dan duygusal Josef Sural paylaşımı

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz 29 Nisan gecesi meydana gelen elim kaza ile sarsılmış, camia olarak Çek futbolcusu Josef Sural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştı. 30 Mayıs 1990 yılında dünyaya gelen Sural'ın bugün doğum günüydü. Dünyaya yasa boğan dramatik ölümüyle akıllarda kalan Sural, yaşasaydı bugün 30 yaşına girecekti. Aytemiz Alanyaspor, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Sural'ı andı. Josef Sural'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda "30.05.1990 tarihinde doğdu, kalplerimizde sonsuz oldu" ifadeleri yer aldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, taraftarlar oldukça duygulandı.