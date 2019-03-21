Alanyaspor'dan dev kampanya

Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un orjinal ürünlerinin satıldığı Alanyaspor Store mağazası, çocukları çok mutlu edecek bir kampanya başlattı.

Alanyaspor'dan dev kampanya
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KULÜPTEN yapılan açıklamada, "Kulübümüz, çocukları mutlu etmek, Alanyaspor sevgisini aşılamak ve lisanslı ürün kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'Bir forma yeter' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Alanyaspor Store'da 30 TL ile 250 TL arasında değişen fiyatlardan 6 adet ürün seti satışa sunulacak ancak bu setler daha sonra ihtiyacı olan çocuklara hediye edilecek. Çocuklara hediye edilmek üzere set satın alanların isimleri ise yayınlanarak kendilerine teşekkür edilecek. Çocuklara hediye edilecek setlerin içeriği ve fiyatları ise şöyle:

Set 1: 250 TL
Çanta, forma, şort, çorap, kalemlik, atkı, eşofman takımı

Set 2: 200 TL
Çanta, t-shirt, eşofman takımı, eldiven, suluk, çorap, kalemlik

Set 3: 100 TL
Forma, şort, çorap

Set 4: 60 TL
Eşofman takımı

Set 5: 50 TL
Pamuklu Polo

Set 6: 30 TL
Basic t-shirt

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