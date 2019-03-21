Alanyaspor'dan dev kampanya

KULÜPTEN yapılan açıklamada, "Kulübümüz, çocukları mutlu etmek, Alanyaspor sevgisini aşılamak ve lisanslı ürün kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'Bir forma yeter' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Alanyaspor Store'da 30 TL ile 250 TL arasında değişen fiyatlardan 6 adet ürün seti satışa sunulacak ancak bu setler daha sonra ihtiyacı olan çocuklara hediye edilecek. Çocuklara hediye edilmek üzere set satın alanların isimleri ise yayınlanarak kendilerine teşekkür edilecek. Çocuklara hediye edilecek setlerin içeriği ve fiyatları ise şöyle:
Set 1: 250 TL
Çanta, forma, şort, çorap, kalemlik, atkı, eşofman takımı
Set 2: 200 TL
Çanta, t-shirt, eşofman takımı, eldiven, suluk, çorap, kalemlik
Set 3: 100 TL
Forma, şort, çorap
Set 4: 60 TL
Eşofman takımı
Set 5: 50 TL
Pamuklu Polo
Set 6: 30 TL
Basic t-shirt