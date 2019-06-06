Alanyaspor'dan Benevento'ya transfer kancası

Spor yazarı Uğur Veysel Okşar bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda Alanyaspor taraftarını heyecanlandırdı

Alanyaspor'dan Benevento'ya transfer kancası
banner404

GAZETEMİZ Yeni Alanya'da köşe yazarı olan spor yazarı Uğur Veysel Okşar bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda: "TRANSFER ÇALIŞMASI.. #Alanyaspor, Malatyaspor'da kiralık oynayan Benevento'nun oyuncusu 10 numara pozisyonunda oynayan Guilherme'ye transfer teklifinde bulundu. Görüşmeleri direk yeni hoca Erol Bulut yapıyor. Brezilya'lı oyuncu 28 yaşında ve bu yıl 30 maç, 5 gol 7 asistle oynadı." şeklinde bir bilgi paylaştı. Bu paylaşımıyla birlikte Alanyasporlu taraftarlar da heyecanlandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 21:24
YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479