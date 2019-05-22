Alanyaspor'dan bedavacılar gidecek

Alanyaspor'da uzun süredir kadro dışı olan Plet ve sakatlıktan bir türlü kurtulamayarak bu sezon takıma hiç katkı vermeyen Mbilla'nın sözleşmeleri sona eriyor. İki oyuncu ile yollar ayrılacak ve turuncu yeşilli yönetim maaş yükünden kurtulacak

Alanyaspor'dan bedavacılar gidecek
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SPOR Toto Süper Lig'de son haftaya 43 puanla giren Aytemiz Alanyaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Turuncu yeşilli takımda Steven Coulker, Joel Obi, Ozan Tufan, Cenk Ahmet Alkılıç, Mbilla Etame ve kadro dışı olan Glynor Plet'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Turuncu yeşilli yönetim bu sezon devre arasında 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz stoper Steven Caulker, uzun süren sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçı dışında forma giyemeyen Joel Obi ve 2017 yılında kadroya dahil olan Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme uzatabilir. Uzun süren sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Mbilla ve kadro dışı kalan Plet ile de kesin olarak yollar ayrılacak. İki oyuncunun maaş yükünden kurtulacak olan Aytemiz Alanyaspor, yeni sezonun transfer çalışmalarına ise lig biter bitmez başlayacak. 

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 23:30
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