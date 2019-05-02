Alanyaspor'dan anlamlı hareket

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 6 Mayıs Pazartesi günü Konyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Geçtiğimiz günlerdeki elim kazada hayatını kaybeden turuncu yeşilli futbolcu Josef Sural için önemli bir karar daha alan Alanyaspor yönetimi, maçtan elde edilecek olan gelirlerin tümünü Sural'in ailesine bağışlanacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulumuz, Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatı Josef Sural'ın ailesine gönderecek. Ayrıca teknik heyetimiz ve futbolcularımız, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının beraberlik primi olan 400 bin TL'nin tamamının da Sural'ın ailesine verilmesini kararlaştırdı. Yönetim kurulumuz, Sural için satışa çıkarılacak tişörtlerden elde edilecek geliri de futbolcumuzun ailesine gönderecek."