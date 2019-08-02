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Alanyaspor'dan 10. transfer

Transferi büyük ölçüde tamamlayan Alanyaspor'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi

SPOR 01.08.2019, 22:47 02.08.2019, 18:03 Enes Subaşı
Alanyaspor'dan 10. transfer
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YENİ Alanya Gazetesi köşe yazarı Uğur Veysel Okşar'ın iddiasına gore; turuncu yeşilliler, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Osmanlıspor'dan 26 yaşındaki Musa Çağıran ile transfer görüşmeleri yapıyor. Osmanlı cenahından alınan bilgiye göre tüm pürüzler giderildi. Oyuncu ile anlaşan Alanyaspor, bonservis için Osmanlıspor ile görüşüyor.
Oyuncu 2018-2019 sezonunda bazı sakatlıklar geçirdi ve Süper Lig'de Rizespor ile 17 maça çıktı. Musa, daha önce Galatasaray, Konyaspor, Göztepe, Karabükspor ve Bursaspor gibi takımlarda görev aldı.

#Yeni Alanya Gazetesi #Alanyaspor #transfer #Uğur Veysel Okşar
Yorumlar (1)
Ali Beker 13 saat önce
Musa nasıl 26 yaşında oluyor! 29'dan aşağı değil. Ama iyi futbolcudur, faydalı olur.
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