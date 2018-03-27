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Alanyaspor'da yoğun mesai

Milli oyuncuların yokluğunda Beşiktaş maçı hazırlıklarını eksik sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi günü oynanacak olan dev maça sıkı çalışıyor

Alanyaspor'da yoğun mesai

Milli oyuncuların yokluğunda Beşiktaş maçı hazırlıklarını eksik sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi günü oynanacak olan dev maça sıkı çalışıyor

27 Mart 2018 Salı 13:33
Alanyaspor'da yoğun mesai
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SPOR Toto Süper Lig'de milli ara bu hafta sona eriyor. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 27. hafta maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, bu sabah kulüp tesislerinde çalıştı. Antrenmanın ısınma bölümünde slalom çubuklarından oluşan parkurda çapraz koşular ve pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Milli takımlarda bulunan Emre Akbaba, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas ve Mamadou Fofana, sakatlığı bulunan Birol Parlak ve Remy Riou ile gribal engeksiyon geçiren M'Billa Etame antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Berkan Emir ve kaleci Ufuk Ceylan ise sağlık ekibi gözetiminde çalıştı.

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Milli OyuncuBeşiktaşMaçAytemizAlanyaspor
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