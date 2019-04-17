Alanyaspor'da yoğun mesai

SPOR Toto Süper Lig'de 38 puanla 6. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, bu yıl kötü bir sezon geçiren ve 33 puanla 14. sırada bulunan İstanbul devi Fenerbahçe'yi pazar günü sahasında ağırlayacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli takım, basına kapalı olarak yapılan antrenmanda Fenerbahçe maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın gözetiminde yapılan idmanda oldukça hırslı oldukları öğrenilen oyuncuların, Fenerbahçe maçında formayı kapabilmek için kıyasıya bir mücadele verdikleri de belirtildi. Turuncu yeşilliler, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapacakları idmanla devam edecekler.