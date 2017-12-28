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Alanyaspor'da yeni hoca Tudor mu?

Galatasaray`da olaylı bir şekilde ayrılan, `Fatih Terim posterlerini görünce şaşkına döndüm` diyen Igor Tudor, geri dönüyor! Galatasaray'dan ayrılan Igor Tudor'un Alanyaspor'la prensipte anlaştığı öne sürüldü

Alanyaspor'da yeni hoca Tudor mu?

Galatasaray`da olaylı bir şekilde ayrılan, `Fatih Terim posterlerini görünce şaşkına döndüm` diyen Igor Tudor, geri dönüyor! Galatasaray'dan ayrılan Igor Tudor'un Alanyaspor'la prensipte anlaştığı öne sürüldü

28 Aralık 2017 Perşembe 11:24
Alanyaspor'da yeni hoca Tudor mu?
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İKİNCİ yarıdaki zorlu süreci göz önüne alarak daha önce Türkiye`de çalışmış bir teknik adamla yola devam kararı alan Süper Lig ekibi hamlesini yaptı.Kardemir Karabükspor`u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla beğeni toplayan Tudor`un, Alanyaspor`da da aynı etkiyi yaratabileceğini düşünen yönetim, Hırvat çalıştırıcı ile temasa geçti. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, kısa süre önce Galatasaray`daki görevine son verilen Igor Tudor isminde yoğunlaştı. Tudor`un Alanyaspor`un teklifine sıcak baktığı, ancak net cevap vermek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Süper Lig`de oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 puan alabilen ve ilk yarıyı 18 puanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic`le anlaşarak yolları ayırmıştı.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 14:02
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTudorFatih Terim
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