Alanyaspor'da yeni hoca Tudor mu?

İKİNCİ yarıdaki zorlu süreci göz önüne alarak daha önce Türkiye`de çalışmış bir teknik adamla yola devam kararı alan Süper Lig ekibi hamlesini yaptı.Kardemir Karabükspor`u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla beğeni toplayan Tudor`un, Alanyaspor`da da aynı etkiyi yaratabileceğini düşünen yönetim, Hırvat çalıştırıcı ile temasa geçti. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, kısa süre önce Galatasaray`daki görevine son verilen Igor Tudor isminde yoğunlaştı. Tudor`un Alanyaspor`un teklifine sıcak baktığı, ancak net cevap vermek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Süper Lig`de oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 puan alabilen ve ilk yarıyı 18 puanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic`le anlaşarak yolları ayırmıştı.