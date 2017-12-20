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Alanyaspor'da Welinton şoku

Son haftalarda sakatlıklardan çok çeken ve adeta revire dönen Aytemiz Alanyaspor'da şimdi de Welinton şoku yaşanıyor. Brezilyalı stoperin antrenmanda sakatlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Alanyaspor'da Welinton şoku

Son haftalarda sakatlıklardan çok çeken ve adeta revire dönen Aytemiz Alanyaspor'da şimdi de Welinton şoku yaşanıyor. Brezilyalı stoperin antrenmanda sakatlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

20 Aralık 2017 Çarşamba 23:47
Alanyaspor'da Welinton şoku
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SÜPER Lig'de ilk yarının son maçını yarın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic gözetimine yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilli oyuncular, oldukça hırslı bir görüntü çizdi. Susic, oyuncularına antrenmanın ilk bölümünün sonunda ise uzun top çalışması da yaptırdı. İdmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde de çift kale taktik maç provası gerçekleştirildi. 

WELINTON YARIM BIRAKTI
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlıklığı bulunan Lungu ve M'Billa katılmazken, bu oyunculara bir de Welinton katıldı. Dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Welinton'un yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Brezilyalı stoperin sakatlığının ne olduğu ise bugün yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor bugün 15.30'da son bir antrenman yapacak ve 17.00'de Antalya'ya hareket ederek kamp yapacağı otele yerleşecek.  

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporWeliton
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