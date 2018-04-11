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Alanyaspor'da üçlü doğum günü

EVKUR Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da bugün 3 doğum günü kutlaması bir arada yapıldı

Alanyaspor'da üçlü doğum günü

EVKUR Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da bugün 3 doğum günü kutlaması bir arada yapıldı

11 Nisan 2018 Çarşamba 19:57
Alanyaspor'da üçlü doğum günü
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TURUNCU yeşilli futbolcular ve teknik ekip, antrenman öncesi biraraya gelerek doğum günü olan Junior Fernandes, Welinton souza Silva ve antrenör Sedat Bayrak için kutlama yaptı. Junior Fernandes, Welinton souza Silva ve Sedat Bayrak, üzerlerinde fotoğrafları yer alan doğum günü pastalarının mumlarını alkışlar eşliğinde söndürdü. Teknik Direktör mesut Bakkal ve futbolcular daha sonra Junior Fernandes, Welinton souza Silva ve antrenör Sedat Bayrak'ı tebrik etti.

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Son Güncelleme: 11.04.2018 20:29
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporYeni MalatyasporEvkur
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