Alanyaspor'da üçlü doğum günü

TURUNCU yeşilli futbolcular ve teknik ekip, antrenman öncesi biraraya gelerek doğum günü olan Junior Fernandes, Welinton souza Silva ve antrenör Sedat Bayrak için kutlama yaptı. Junior Fernandes, Welinton souza Silva ve Sedat Bayrak, üzerlerinde fotoğrafları yer alan doğum günü pastalarının mumlarını alkışlar eşliğinde söndürdü. Teknik Direktör mesut Bakkal ve futbolcular daha sonra Junior Fernandes, Welinton souza Silva ve antrenör Sedat Bayrak'ı tebrik etti.