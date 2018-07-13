Alanyaspor'da transfer henüz bitmedi

SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonuna Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan Alanyaspor'un ilk etap kampı sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da Alanya'da başlayan turuncu-yeşilliler, 2-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da yaptı. Alanyaspor'un daha çok fizik kondisyon çalışmalarıyla güç depoladığı Erzurum kampı dün yapılan hafif idmanla tamamlandı. İki gün izin yapacak olan Alanyasporlu futbolcular, teknik heyet ve destek ekibi, Düzce'nin Topuk Yaylası'nda yapılacak 2. etap kamp için 16 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buluşacak ve birlikte kamp yapılacak otele gidecek. Alanyaspor'un 2. etap kampı süresince 3 hazırlık maçı oynanması planlanıyor. 29 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürecek olan Alanyaspor, 1-4 Ağustos tarihlerinde Ankara'da TSYD Kupası'na katılacak.

RAPORA GÖRE TRANSFER

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'deki 3. yılı öncesinde toplam 6 dış transfer gerçekleştirdi. İlk olarak Eskişehirspor'dan Hasan Ayaroğlu ve Kaan Kanak'ı renklerine bağlayan turuncu yeşilli yönetim, ardından PAOK'ta forma giyen Djalma Campos ve İspanya 2. Lig ekiplerinden Rayo Vallecano'nın Brezilyalı savunmacısı Wanderson Baiano'yu transfer etti. Alanyaspor yönetimi, son olarak Antalyaspor'dan Emre Güral ve Brezilyalı Bobo'yu da kadrosuna katarak transferi noktaladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, "Bobo'yu da alarak transferi noktaladık" dese de, turuncu yeşilli yönetimin 2. etap kamp döneminden sonra Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda bir stoper veya bek oyuncusu daha transfer edebileceği öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor'da, gündemde olan Emre Akbaba'nın da olası transferi sonrasında farklı planların devreye girebileceği gelen haberler arasında.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:31