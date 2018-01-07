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Alanyaspor'da Torje iddiası

Devre arası hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor

Alanyaspor'da Torje iddiası

Devre arası hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor

07 Ocak 2018 Pazar 23:11
Alanyaspor'da Torje iddiası
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SAĞ kanat arayışlarına devam eden turuncu yeşilli yönetimin, ilk yarı Karabükspor'da kiralık olarak forma giyen Rusya Premier Lig ekiplerinden Akhmat Grozny futbolcusu Gabriel Torje ile ilgilendiği iddia edildi. Karabükspor forması ile ilk yarıda 15 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçında forma giyen Romanyalı futbolcu, 28 yaşında ve sağ-sol kanat ile forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor. 

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Aytemiz AlanyasporDevre ArasıTransfer
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