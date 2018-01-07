Alanyaspor'da Torje iddiası

SAĞ kanat arayışlarına devam eden turuncu yeşilli yönetimin, ilk yarı Karabükspor'da kiralık olarak forma giyen Rusya Premier Lig ekiplerinden Akhmat Grozny futbolcusu Gabriel Torje ile ilgilendiği iddia edildi. Karabükspor forması ile ilk yarıda 15 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçında forma giyen Romanyalı futbolcu, 28 yaşında ve sağ-sol kanat ile forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor.