Alanyaspor'da tek düşünce 3 puan

TEKNİK Direktör Sergen Yalçın gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sürat çalışması yapan futbolcular, antrenmana 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda oyun ve pres çalışması yapan turuncu yeşilli takım, antrenmanı 3’lü turnuvayla tamamladı. Turnuvanın galibi ise turuncu takım oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana milli takımlardaki Merih, Fernandes ve Campos ile sakatlığı bulunan Mbilla ve Barış katılmadı. Ufuk, Taha ve Sackey ise takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da tesislerimizde yapacağı basına kapalı antrenmanla devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 22:39