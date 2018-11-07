Alanyaspor'da Tamer Tuna sesleri

SPOR Toto Süper Lig'de 11 haftada topladığı 12 puanla 13'üncü sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'da son 4 haftada alınan 0 puan sonrasında geçtiğimiz gün Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrılmıştı. Haftasonunda oynayacağı Fenerbahçe müsabakasına alt yapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde hazırlanan turuncu yeşillilerde teknik direktör arayışı da tüm hızıyla sürüyor.

FAVORİ TAMER TUNA

Teknik direktör arayışlarına hız veren Aytemiz Alanyaspor'da en güçlü aday, haftasonunda Konyaspor beraberliği sonrası Sivasspor'daki görevinden istifa eden Tamer Tuna. Tuna'nın oyun anlayışını çok beğenen Alanyaspor yönetiminin, genç çalıştırıcı ile anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Tamer Tuna ile anlaşılamaması durumunda ise, geçtiğimiz haftalarda Kasımpaşa'dan ayrılan Kemal Özdeş ile irtibat kurulması bekleniyor.