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Alanyaspor'da Susic gidici

Son 5 maçta 1 puan alabilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic ile bugün yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En güçlü adayın ise Hamza Hamzaoğlu olduğu iddia edildi

Alanyaspor'da Susic gidici

Son 5 maçta 1 puan alabilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic ile bugün yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En güçlü adayın ise Hamza Hamzaoğlu olduğu iddia edildi

24 Aralık 2017 Pazar 22:44
Alanyaspor'da Susic gidici
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İLK yarının son maçında Antalyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, ilk devreyi 18 puanla 13. sırada tamamladı. Oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan toplayabilen turuncu yeşilli takımda Boşnak çalıştırıcı Safet Susic için de tehlike çanları çalmaya başlamış, geçtiğimiz hafta Susic ile yolların ayrılacağına dair haberler çıkmıştı. Aytemiz Alanyaspor yönetimi 'Susic'le devam' açıklaması yapsa da, 62 yaşındaki teknik direktörle bugün yolların ayrılacağı iddia edildi. Antalyaspor maçının ardından konuşan Susic, takımdaki geleceğiyle ilgili 'Bir kaç gün içerisinde öğreneceksiniz' açıklamasını yaparak gidiş sinyali vermişti. 

'LOVE DA İSTEMİYOR'

Ajansspor'un özel haberine göre, teknik direktör Safet Susic'i golcü yıldız Vagner Love'ın da istemediği iddia edildi. Boşnak teknik adamın antrenman sisteminden rahatsız olduğu öne sürülen Brezilyalı yıldızın, bu sebepten dolayı takımda çok sayıda sakatlık yaşandığını söylediği ifade edildi. Bu sezon Süper Lig'de 3 haftayı sakatlığı sebebiyle kaçıran yıldız futbolcunun, yapılan antrenmanların yetersiz olduğu ve bu sebeple sakatlandıkları konusunda şikayetçi olduğu da iddialar arasında yer aldı.

HAMZAOĞLU İDDİASI

Susic ile yolların ayrılmasının ardından en güçlü adayın Hamza Hamzaoğlu olduğu öğrenildi. Galatasaray’la yollarını ayıran Igor Tudor’dan ret yanıtı aldığı iddia edilen turuncu yeşilli yönetimin, Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile temasa geçtiği bildirildi. Mustafa Reşit Akçay’dan olumlu karşılık alan Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, listenin en başında ise Hamza Hamzaoğlu'nu tuttuğu ifade edildi. Susic ile yakın dostluğu bulunan Hamzaoğlu'nun ilk görüşmede teklife sıcak bakmadığı, ancak turuncu yeşilli yönetimin ısrarcı olması sebebiyle tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşma olasılığının yüksek olduğu iddia edildi. 

SUSİC'İN KARNESİ

2016-2017 sezonunun 20. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçıyla beraber Aytemiz Alanyaspor’da göreve başlayan Safet Susic, turuncu yeşillilerle ligde 35 maça çıktı. 13 galibiyet ve 5 beraberlik alan Boşnak teknik adam, 17 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. Kariyerinde Galatasaray, Osmanlıspor, Bursaspor, Akhisarspor, Denizlispor, Eyüpspor, Malatyaspor ve Konyaspor’u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ise, en büyük başarısını Galatasaray’da kazandı. Bir sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan deneyimli çalıştırıcı, bu anlamda rekoru da elinde tutuyor.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 23:19
Anahtar Kelimeler:
HAMZA HAMZAOĞLUTeknik DirektörSafet SusicAytemiz Alanyaspor
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