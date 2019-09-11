Alanyaspor'da sürpriz imza! O isimle 3 yıl daha..

FUTBOLDA yaz transfer sezonu kapandı ancak Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da transfer bitmiyor. Turuncu yeşilli yönetim, Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton Souza ile nikah tazeledi. 2017 yılında geldiği Alanyaspor'da çok başarılı 2 sezon geçiren ve bu yıl 3. sezonunu yaşayan Welinton, takımı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan deneyimli savunmacı, "Alanyaspor artık benim ailem gibi. Şimdi ise 3 yıllık yeni sözleşme yaptık. Sayın başkan Hasan Çavuşoğlu'na ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Welinton yıllardır savunmamızda başarıyla görev yapıyor. Kendisi ile 2023 yılına kadar yeni anlaşma yaptık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. Alanyaspor'da 3. sezonunu yaşayan Welinton Souza, turuncu yeşilli forma ile bugüne kadar 57 maça çıktı ve 5 gole imzasını attı.