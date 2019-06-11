Alanyaspor'da sürpriz iddia

TEKNİK Direktör Erol Bulut ile önceki gün sözleşme imzalayan ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandıran Aytemiz Alanyaspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yönetimin, Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren futbolcusu Salih Uçan'a talip olduğu öne sürüldü. Bu sezonun devre arasında kaybolup giden Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan'ı 6 aylığına kiralayarak yeniden parlatan ve A Milli Takım’a davet edilmesini sağlayan turuncu yeşillilerin, Salih Uçan'ı da yeniden Türk futboluna kazandırmak istedikleri belirtildi. Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenilen Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, sarı lacivertli kulüple olan iyi ilişkilerini kullanarak transferi bir an önce bitirmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.