Alanyaspor'da Süper Lig hazırlığı

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının 1'inci etap kampına 1 Temmuz'da Cengiz Aydoğan Tesislerinde başlayıp 10 Temmuz'da tamamlayan temsilcimiz Alanyaspor, 11 Temmuz'da ise Almanyaya giderek Chemnitzer ile hazırlık maçı yapmıştı. Daha sonra Topuk Yaylasına giderek 2'nci etap kampını gerçekleştiren turuncu yeşilliler, bu kampı da 26 Temmuz'da tamamlayarak 2 gün izin yaptı. 3'üncü etap hazırlık kampı için dün Avusturya'nın Salzburg kentine giden Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dün akşam tek antrenman yapan turuncu yeşilli oyuncular, bugünü ise çift antrenman yaparak tamamlayacak. Avusturya kampındaki ikinci antrenmanını bu sabah Hochfilzen futbol sahasında yapan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleştirdi. Oldukça neşeli geçen antrenmanda yeni transferler de takım arkadaşları ile kaynaştı. Turuncu yeşilliler, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 14:49