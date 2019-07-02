Alanyaspor'da son dakika gelişmesi! Lucas Villafanez ayrılıyor mu?

Alanyaspor'un Arjantinli yıldızı Lucas Villafanez'in, Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Marelia'ya transfer olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Alanyaspor'da son dakika gelişmesi! Lucas Villafanez ayrılıyor mu?
banner404

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları dün başladı. Bir taraftan transfer çalışmalarının da sürdüğü turuncu yeşilli ekipte bugün ortaya atılan bir iddia ise gündeme oturdu. Ajansspor'da yer alan habere göre; Alanyaspor'un Arjantinli oyuncusu Lucas Villafanez'in Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia'ya transfer olacağı öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcunun, turuncu yeşilli takımın dün yapılan ilk antrenmanında yer almaması da bu iddiaları güçlendirdi. Alanyasporla bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Lucas Villafanez, Alanyaspor forması ile 51 maça çıktı ve 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Öte yandan, Alanyaspor'un Monarcas Morelia ekibiyle anlaştığı ve transferin kısa sürede açıklanacağı da haberde yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eskrim takımı sevincini paylaştı
Eskrim takımı sevincini paylaştı
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472