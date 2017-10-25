Alanyaspor'da şok! M'Billa ve Maniatis 2 hafta yok

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında dün akşam Edirnespor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Etame M'Billa, 42. dakikada rakibinin müdahalesiyle yerde kalarak sakatlanmıştı. 43'de yerini Vagner Love'a bırakan oyuncunun bugün Anadolu Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ arka adelesinde 1. derecede yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Etame M'Billa, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında forma giyemeyecek. Kamerunlu futbolcunun milli maç arasından sonra oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan, yine dün oynanan kupa maçı sonrasında ağrı hisseden Ioannis Maniatis'in çekilen MR sonrası kasığında yırtık tespit edildi. Beşiktaş maçında oynayamayacak olan Yunan oyuncunun Akhisarspor maçına yetişmesinin ise zor olduğu bildirildi.