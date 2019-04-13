Alanyaspor'da şok! Kritik maç öncesi sakatlık kabusu 

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 28. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ancak turuncu yeşilli takım, forvet oyuncuları Cisse ve Sural'ın sakatlık haberiyle bugün sarsıldı. Dünkü antrenmanda sağ ayağından sakatlanan Cisse, Malatyaspor maçı kadrosuna dahil edilmezken, sakatlığı süren Josef Sural'ın da yarınki maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu şok sakatlık haberiyle sarı kart cezalısı Welinton ve sakat olan Cenk Ahmet'e, Cisse ve Sural da eklendi. Forvetsiz kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik heyet, yarınki maç öncesi kara kara düşünmeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 15:12