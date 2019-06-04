Alanyaspor'da sıcak gelişme! Sergen Yalçın’da son durum

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları da devam ediyor. Anlaşması sona eren Sergen Yalçın ile yeni sözleşme şartlarında anlaşamayan Aytemiz Alanyaspor yönetiminin gündemine Okan Buruk ve Erol Bulut gibi isimler gelse de, turuncu yeşilli yönetim Sergen hocayı takımda tutmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı ile geçtiğimiz günlerde yeniden masaya oturduğu öğrenilen Alanyaspor yönetiminin, transfer bütçesi ve maaş konusunda Sergen hocayla bir görüşme daha yaptığı belirtildi. Taraflar arasındaki pürüzlerin büyük bir kısmının giderildiği öğrenilirken, TRT Spor'dan Yasin Dallı'nın haberine göre ise anlaşma yapıldı ve imzaların bayramdan sonra atılacağı öne sürüldü.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 09:17