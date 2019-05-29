Alanyaspor'da sıcak gelişme! Sergen Yalçın olmadı, Okan Buruk sesleri

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, Rizespor ile yollarını ayıran teknik direktör Okan Buruk ile ilgilendiği iddia edildi

Alanyaspor'da sıcak gelişme! Sergen Yalçın olmadı, Okan Buruk sesleri
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AYTEMİZ Alanyaspor'da Sergen Yalçın bilmecesi bugün son buldu. Turuncu yeşilli yönetimin yıllık 4 milyon lira teklif ettiği Yalçın'ın 6 milyon lira istediği öğrenilirken, tıkanan görüşmelerin bugün son bulduğu belirtildi. Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Aytemiz Alanyaspor'da yönetimin teknik direktör Okan Buruk ile ilgilendiği öne sürüldü. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u çalıştıran ve sözleşmesi sona eren Okan Buruk'un mavi yeşilli takımdan ayrıldığı öğrenildi. Alanyaspor yönetiminin Okan Buruk ile sıcak temas halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.

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