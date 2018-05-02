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Alanyaspor'da sarı alarm

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında hayati bir sınav verecek olan Aytemiz Alanyaspor'da, Osmanlıspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor

Alanyaspor'da sarı alarm

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında hayati bir sınav verecek olan Aytemiz Alanyaspor'da, Osmanlıspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:51
Alanyaspor'da sarı alarm
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EFECAN Karaca, Georgios Tzavellas, Taha Yalçıner, Junior Fernandes ve Fabrice N'Sakala, Osmanlı maçında sarı kart görmeleri halinde 33. haftada deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecekler. Oyuncularına bu konuda uyarıda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Gereksiz kart görmek yok" dediği öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigSarı Alarm
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