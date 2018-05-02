Alanyaspor'da sarı alarm

EFECAN Karaca, Georgios Tzavellas, Taha Yalçıner, Junior Fernandes ve Fabrice N'Sakala, Osmanlı maçında sarı kart görmeleri halinde 33. haftada deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecekler. Oyuncularına bu konuda uyarıda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Gereksiz kart görmek yok" dediği öğrenildi.

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