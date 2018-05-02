Alanyaspor'da sarı alarm

TURUNCU -yeşilli takımda ceza sınrında bulunan Efecan Karaca , Georgios Tzavellas , Taha Yalçıner , Junior Fernandes ve Fabrice N'Sakala cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında kart görmesi halinde sonraki hafta DG Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Topladığı 35 puanla alt sıralarda bulunan Alanyaspor, 5 Mayıs Cumartesi günü sahasında 32 puanla küme düşme hattında bulunan Osmanlıspor'u misafir edecek. Alanyaspor'da ayrıca Etame M'billa ve Junior Fernandes'in sakatlığı bulunuyor.

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