Alanyaspor'da prova günü

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli maçlar ve seçim arasını yine hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Geçtiğimiz salı günü Türkmenistan Ligi şampiyonu Altyn Asyr ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yapan turuncu yeşilliler, mücadeleyi Cisse ve Campos'un (p) golleriyle 2-1 kazanmıştı. Süper Lig'de 6 Nisan Cumartesi günü Bursaspor'u konuk edecek olan Alanyaspor, bu maçtan önce son hazırlık maçını U21 takımı ile gerçekleştirecek. Bugün 13.00'de Zimbitlik Sahası'nda genç takım ile karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, Bursaspor maçı öncesi son sınavını vermiş olacak.

AYTEMİZ Alanyaspor, dünü de tek antrenmanla tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 17.00'de yapılan antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde gerçekleşti. İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan turuncu yeşilliler, daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapan Alanyasporlu futbolcular, idmanı çıkış koşularıyla tamamladılar. Antrenmana sakatlıkları süren Fernandes, Villafanez, Welinton ve Coulker katılmazken, Joel Obi ise takımdan ayrı çalıştı.