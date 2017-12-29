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29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Alanyaspor'da Popov iddiası 

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da şimdi de Bulgar teknik adam Velizar Popov adı gündeme geldi. Popov göreve gelirse yardımcılğını eski ünlü İspanyol futbolcu Mendieta yapacak

Alanyaspor'da Popov iddiası 

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da şimdi de Bulgar teknik adam Velizar Popov adı gündeme geldi. Popov göreve gelirse yardımcılğını eski ünlü İspanyol futbolcu Mendieta yapacak

29 Aralık 2017 Cuma 14:59
Alanyaspor'da Popov iddiası 
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BOŞNAK teknik adam Saffet Susic'in görevden ayrılmasının ardından turuncu yeşillilerde teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sportif Direktör Taner Savut ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Bulgar teknik adam Velizar Popov ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre, 41 yaşındaki teknik adam göreve gelirse yardımcılığını uzun yıllar Valencia forması giyen eski İspanyol futbolcu Mendieta yapacak. 41 Yaşındaki Velizar Popov Asya kıtasında düşük bütçeli takımlarla yaşadığı başarılarla adını duyurmuştu. Alanyaspor yönetiminin Popov dışında Ertuğrul Sağlam, Prosinecki, Hamza Hamzaoğlu ve Igor Tudor gibi isimlerin üzerinde durduğu da gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporVelizar PopovMendieta
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