Alanyaspor'da Popov iddiası 

BOŞNAK teknik adam Saffet Susic'in görevden ayrılmasının ardından turuncu yeşillilerde teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sportif Direktör Taner Savut ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Bulgar teknik adam Velizar Popov ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre, 41 yaşındaki teknik adam göreve gelirse yardımcılığını uzun yıllar Valencia forması giyen eski İspanyol futbolcu Mendieta yapacak. 41 Yaşındaki Velizar Popov Asya kıtasında düşük bütçeli takımlarla yaşadığı başarılarla adını duyurmuştu. Alanyaspor yönetiminin Popov dışında Ertuğrul Sağlam, Prosinecki, Hamza Hamzaoğlu ve Igor Tudor gibi isimlerin üzerinde durduğu da gelen bilgiler arasında.