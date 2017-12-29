Alanyaspor'da Popov iddiası 

BOŞNAK teknik adam Saffet Susic'in görevden ayrılmasının ardından turuncu yeşillilerde teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sportif Direktör Taner Savut ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Bulgar teknik adam Velizar Popov ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre, 41 yaşındaki teknik adam göreve gelirse yardımcılığını uzun yıllar Valencia forması giyen eski İspanyol futbolcu Mendieta yapacak. 41 Yaşındaki Velizar Popov Asya kıtasında düşük bütçeli takımlarla yaşadığı başarılarla adını duyurmuştu. Alanyaspor yönetiminin Popov dışında Ertuğrul Sağlam, Prosinecki, Hamza Hamzaoğlu ve Igor Tudor gibi isimlerin üzerinde durduğu da gelen bilgiler arasında.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.