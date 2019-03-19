Alanyaspor'da Ozan Tufan'ın geleceği belli oldu

SÜPER Lig'de geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Sivasspor engelini aşan ve ligde bulunduğu konum itibariyle derin bir nefes alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden hazırlanmaya başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Sarı Lacivertlilerde, ocak ayı transfer döneminde Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan'ın geleceği belli oldu! Yanal, Ozan'ı Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampına çağıracak!

Takvim'de yer alan habere göre, Sivasspor galibiyeti ve düşme potasındaki tüm rakiplerinin yenilmesi ile rahat nefes alan Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik çalışmalar devam ediyor. Şampiyonluk hedefine ulaşmak için güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı düşünen Ersun Yanal'ın transfer planı büyük ölçüde netleşti.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetimden ilk etapta; Isla ve Hasan Ali Kaldırım'ın yanına bir sağ ve bir sol bek, Martin Skrtel'in ayrılma ihtimaline karşılık bir stoper istiyor. Yanal ayrıca Mehmet Topal'a alternatif bir ön libero, sözleşmesi bitecek Valbuena'nın yerine bir kanat oyuncusu ve forvete en az bir golcü alınmasını isteyeceği öğrenildi..

Ersun Yanal yeni sezonda kadroda düşünmediği isimleri de büyük ölçüde belirledi. Carlos Kameni, Roman Neustadter, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew ve Diego Reyes gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacağı şimdiden kesinleşen oyuncular. Başka futbolcular da bu listeye eklenebilir. Yanal buna karşılık genç oyuncular Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, 6'şar aylığına Alanyaspor ve Malatyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Barış Alıcı ile Jailson ve Frey'i sezon başı kampına götürerek son bir şans vermeyi planlıyor..

Bu isimler gösterecekleri performansa göre takımda kalıp kalmayacaklarını belirleyecek.