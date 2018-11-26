Alanyaspor'da Ozan Tufan bombası

SÜPER Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, bir bomba transfer haberi geldi. Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ancak 5-0 Kayserispor galibiyeti ile moral bulan turuncu yeşillilerin, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve U21 takımına gönderilen Ozan Tufan'la anlaştığı iddia edildi. Alanyaspor'un, sezon öncesi FB'nin yıldız oyuncu Emre Akbaba'ya karşılık, takasta önerdiği 23 yaşındaki orta saha için Ali Koç yönetimiyle prensipte anlaştığı bildirildi. Aykut Kocaman'la da sorunlar yaşayan, Cocu döneminde de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı Sergen Yalçın'ın çok istediği bildirildi. Yalçın'ın, 39 kez milli olan genç futbolcuyu Alanya'da orta sahanın lideri olarak oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

'KARARI OZAN VERECEK'



Fotomaç'ta yer alan habere göre; Alanyaspor ve Fenerbahçeli yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelerek Ozan transferi için el sıkıştığı belirtildi. Fenerbahçe ile kontratı 2020'ye kadar süren milli yıldızın bonservisi ile mi yoksa kiralık mı gideceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı. Alanyaspor yönetiminin ise Ozan'ı bonservisi ile almayı planladığı belirtildi. Bursa'dan 7 milyon Euro'ya alınan genç futbolcu için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli "Çok yetenekli futbolcu, iyi çalışıyor. Geleceğiyle ilgili kararı kendisi verecek" diye pozitif bir açıklamada bulunmuştu.