Alanyaspor'da neşeli hazırlık

Cemali AYGIR

SÜPER Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya gol olup yağan Alanyaspor'da neşeler yerinde. Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan maçın ardından 2 gün izin yapan turuncu yeşilli oyuncular, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün akşam yaptıkları antrenmanla başladılar. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde haftanın ilk idmanını yapan Alanyaspor'lu futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanı dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdürdüler. Antrenmandan önce oyuncuları ile küçük bir toplantı yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-1'lik Kasımpaşa galibiyetinden dolayı futbolcuları bir kez daha tebrik etti. Oldukça neşeli geçen antrenmanda bu sezon kaleyi Haydar Yılmaz'dan teslim alan Marafona fırtınası esti. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Portekizli kaleci, performansı ile teknik heyeti mutlu etti. Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bu sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla devam edecek.