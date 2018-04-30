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Alanyaspor'da neşeli çalışma

Ligin en kritik deplasmanı olan Kayserispor'dan 3 puanı söküp alan Aytemiz Alanyaspor, 5 Mayıs Cumartesi günü konuk edeceği Osmanlıspor maöının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor'da neşeli çalışma

Ligin en kritik deplasmanı olan Kayserispor'dan 3 puanı söküp alan Aytemiz Alanyaspor, 5 Mayıs Cumartesi günü konuk edeceği Osmanlıspor maöının hazırlıklarına başladı

30 Nisan 2018 Pazartesi 20:36
Alanyaspor'da neşeli çalışma
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 32. haftasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi çalışması yapan turuncu yeşilliler, daha sonra yenileme ve esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan futbolcular Fernandes, M'Billa ve Welinton ile izinli olan kaleci Haydar Yılmaz antrenmana katılmadı. Adale ağrıları bulunan Villafanez ise düz koşu yaptı. Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
KayserisporAytemiz Alanyaspor
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