Alanyaspor'da moral aranıyor

Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetler ile morali iyice bozulan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında bugün saat 13.30'da 3. Lig ekibi Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak

Alanyaspor'da moral aranıyor
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 4. Tur'da dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Altındağ Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Keçiören Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi, Volkan Bayarslan, Kemal Elmas ve Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetecek. Ligde işler istediği gibi gitmeyen turuncu yeşilliler, Altındağ'ı kupa dışına iterek moral kazanmak istiyor. Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyasporlu futbolcular, karşılaşmanın son hazırlığını dün tesislerinde yaptı. Koşu ve topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 kale maç yapan turuncu yeşilliler, antrenmanı esneme hareketleri ile tamamladı. 

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