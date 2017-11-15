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Alanyaspor'da Malatya mesaisi tam gaz 

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Alanyaspor'da Malatya mesaisi tam gaz 

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:20
Alanyaspor'da Malatya mesaisi tam gaz 
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TURUNCU yeşilli takım bu sabah teknik direktör Safet Susic gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman yaptı. Futbolcular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarından dönen Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Ioannis Maniatis, Mamadou Fofana ve Fabrice N'Sakala ile sakatlıktan kurtulan M'Billa da antrenmana katıldı. Sakatlıkları devam eden Alpay Koçaklı ve Junior Fernandes ise antrenmana katılmadı. Milli takımlardaki Michel Landel ve Lamine Gassama'nın ise yarınki antrenmana katılması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 15.11.2017 13:27
Anahtar Kelimeler:
MalatyasporSüper LigAlanyaspor
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