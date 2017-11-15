Alanyaspor'da Malatya mesaisi tam gaz 

TURUNCU yeşilli takım bu sabah teknik direktör Safet Susic gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman yaptı. Futbolcular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarından dönen Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Ioannis Maniatis, Mamadou Fofana ve Fabrice N'Sakala ile sakatlıktan kurtulan M'Billa da antrenmana katıldı. Sakatlıkları devam eden Alpay Koçaklı ve Junior Fernandes ise antrenmana katılmadı. Milli takımlardaki Michel Landel ve Lamine Gassama'nın ise yarınki antrenmana katılması bekleniyor.
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