Alanyaspor'da Malatya mesaisi

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 14 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman toplu halde koşu ile başladı. Daha sonra koordineli ısınma hareketleri yapan turuncu yeşilli futbolcular, core çalışması ile idmana devam etti. Bu çalışmanın ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan Alanyasporlu oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise 3'lü turnuva yaptılar. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ve Junior Fernandes katılmazken, Joel Obi ve Steven Coulker ise takımla birlikte çalışmalara başladılar. Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

FERNANDES İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Aytemiz Alanyaspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Junior Fernandes geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlamış ve son oynanan Bursaspor maçında 20 kişilik maç kadrosunda yer almıştı. Maçta forma giyemeyen Şilili yıldız futbolcu, dün yapılan antrenmana da çıkmadı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da dünkü antrenmana yarım saat gecikmeli katıldı. Deneyimli teknik adamın Fernandes ile özel bir görüşme yaptığı öğrenilirken, oyuncuya kalan maçlarda ihtiyacı olduğunu ve kendisini toparlaması gerektiğini söylediği belirtildi.