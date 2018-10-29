Alanyaspor'da kupa mesaisi

Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarını üzen Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Altındağ Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

Alanyaspor'da kupa mesaisi
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SPOR Toto Süper Lig'in son haftalarında istediği sonuçları elde edemeyen temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral bulmak istiyor. Kupanın 4. Turu'nda dahil olan turuncu yeşilliler, ilk eleme maçını yarın Ankara temsilcisi Altındağ ile deplasmanda yapacak. Saat 13.30'da başlayacak olan mücadelenin hazırlıklarını dün sürdüren Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman öncesi oyuncular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı açarak poz verdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Turuncu yeşilliler daha sonra dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Alanyaspor, bugün havayoluyla Ankara'ya giderek kampa girecek ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. 
 

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