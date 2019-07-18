Alanyaspor'da kombine genel satışı başladı

Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un 2019-2020 Futbol Sezonu kombine genel satış dönemi bugün başladı. Taraftarlar ilk günden Passolig gişelerinde kuyruk oluşturdu.

Alanyaspor'da kombine genel satışı başladı
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ALANYASPOR'UN Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarını kapsayan kombine genel satışı bugün saat 11.00'da başladı. 

SATIŞ NOKTALARI
2019-2020 Futbol Sezonu Genel kombine satışı Alanyaspor Tesisi Passolig gişeleri, ve www.passo.com.tr web sitesi üzerinden kombine satış işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
Gişe çalışma saatleri 09:00-18:00 saatleri arasındadır.

KURALLAR

Kombine satışları sadece Alanyaspor logolu Passolig Kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine yenileme için taraftarların Passolig Kartlarının E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2020’ye kadar uzatmaları gerekmektedir.

Passo.com.tr’de? 

Tüm World özellikli ve Vakıfbank kredi kartlarına 3+3 Taksit
Tüm Bonus özellikli kredi kartlarına 3+3 Taksit
Tüm İş Bankası ve Aktifbank kredi kartlarına 6 taksit
Kombine Ofisi ve Satış Noktaları’nda 
Tüm World ve Vakıfbank kredi kartlarına 3+3 Taksit
Tüm İş Bankası kartlarına 6 taksit
Tüm Bonus kredi kartlarına 3 taksit 
Tüm Ziraat Bankası kredi kartlarına 3+3 taksit 
Tüm Halkbank, Akbank, Aktifbank kredi kartlarına 6 Taksit
Finansbank kredi kartlarına 3+3 taksit

Taksitli kombine yenilemelerinde yüzde 8 vade farkı uygulanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 13:21
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