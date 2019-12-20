Alanyaspor'da keyifler yerinde

AYTEMİZ Alanyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını dün sabah kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Bu bölümde kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Antrenman dar alanda pas ve yön değiştirme çalışması ile devam etti. Aytemiz Alanyaspor, antrenmanı tam sahada taktik çalışmasıyla tamamladı. Tedavileri tamamlanan Cisse, Welinton ve Bammou da takımla birlikte çalışmalara başladı. Turuncu yeşilliler, maç hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.