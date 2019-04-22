Alanyaspor'da keyifler yerinde

Dün akşam Fenerbahçe'yi yenerek muhteşem bir galibiyete imza atan Aytemiz Alanyaspor, ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor'da keyifler yerinde
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Alanyaspor'da keyifler yerinde

Alanyaspor'da keyifler yerinde

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçının ardından bugün izin yapmadı haftanın ilk antrenmanını yaparak deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçının hazırlıklarını başlattı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından açma germe yapan turuncu yeşilliler, düz koşu yaparak idmanı tamamladı. Fenerbahçe galibiyetinden dolayı bir hayli keyifli olan futbolcuların neşelerine diyecek yoktu. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular yarın izin yapacak. Kayserispor maçı hazırlıkları ise çarşamba günü yapılacak olan antrenmanla devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 16:24
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