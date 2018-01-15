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Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, 19 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, 19 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:55
Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
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CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından küçük sahaya geçen oyuncular, burada antrenörler gözetiminde koordinasyon çalışması yaptılar. Ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman ile birlikte büyük sahaya geçen turuncu yeşilli futbolcular, çift kale taktik maçında hırslı bir görüntü çizdiler. Teknik Direktör Karaman, zaman zaman oyunu durdurarak futbolculara direktifler verdi.

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AlanyasporSASIMPAŞA
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