Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından küçük sahaya geçen oyuncular, burada antrenörler gözetiminde koordinasyon çalışması yaptılar. Ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman ile birlikte büyük sahaya geçen turuncu yeşilli futbolcular, çift kale taktik maçında hırslı bir görüntü çizdiler. Teknik Direktör Karaman, zaman zaman oyunu durdurarak futbolculara direktifler verdi.
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