SÜPER Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran şoku yaşanıyor. Ligin 6. hafta maçında geçtiğimiz cumartesi günü Sivasspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da İspanyol sağ bek Juanfran Moreno, mücadelenin 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan kontrollerde sol diz çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen İspanyol futbolcunun ameliyat olacağı ve yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yaşanan bu şok gelişme camiada moralleri bozarken, deneyimli oyuncunun yerine Teknik Direktör Erol Bulut'un kimi oynatacağı ise merak konusu oldu.