Alanyaspor'da imza bugün atılıyor

AYTEMİZ Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarının ayrılmasının ardından Erol Bulut ile anlaşmaya vardığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Turuncu yeşilli yönetim, Erol Bulut ile resmi sözleşmeyi bugün imzalayacak. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenecek olan imza töreninin ardından göreve başlayacak olan deneyimli çalıştırıcı, ilk oyuncu transferini de eski öğrencisi Guilherme'yi getirerek yapacak. Bulut, transferde ilk olarak eski öğrencisinin ismini yönetime verdi: Guilherme. Geride bıraktığımız sezon kiralık forma giydiği Malatyaspor’da 30 lig maçına çıkan Brezilyalı orta saha, 5 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Erol hoca, 28 yaşındaki öğrencisiyle Alanya’da da çalışmak istiyor. Bonservis problemi olmayan Guilherme’yi ikna etmek için Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun hemen harekete geçme kararı aldığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan, Erol Bulut'un turuncu yeşilli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

