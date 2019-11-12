Alanyaspor'da ilk mesai

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Alanyaspor, yarın tesislerinde toplanarak Göztepe maçı hazıklarına başlayacak. Saat 16.00'da yapılacak olan antrenmana, A Milli Takıma giden Efecan Karaca, U20 Milli Takımına giden Umut Güneş ve sakatlıkları devam eden Juanfran Moreno ile Lokman Gör katılmayacak.