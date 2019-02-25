Alanyaspor'da ilk mesai bugün

SPOR Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0'la geçen Aytemiz Alanyaspor'da neşeler yerinde. Göreve geldiğinden beri iç sahada henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında 3 puanı 3 golle alan öğrencilerini 2 gün izinle ödüllendirdi. Pazar ve pazartesi izin yapan turuncu yeşilli takım, ligin 24. hafta maçında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde haftanın ilk antrenmanını yapacak olan turuncu yeşilliler, Akhisarspor maçını da kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor.

