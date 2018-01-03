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Alanyaspor'da ikinci yarı hazırlığı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları bu akşam yapılan antrenmanla başladı

Alanyaspor'da ikinci yarı hazırlığı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları bu akşam yapılan antrenmanla başladı

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:22
Alanyaspor'da ikinci yarı hazırlığı
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AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına bugün başladı. Gündüz yapılan imza töreninin ardından göreve başlayan yeni Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetimindeki antrenman, tecrübeli teknik adamın oyuncularla tanışıp, mini bir toplantı yapmasıyla başladı. Ardından koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam eden turuncu yeşilli futbolcular, yağmur altında yapılan idmanın ikinci bölümünde ise gruplar halinde pas çalışması yaptı. Aytemiz Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Hikmet Karaman, çift kale maçta oyuncularını sık sık uyardı. Turuncu yeşilli takımın ikinci yarı hazırlıklarının ilk antrenmanı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporIkinci YarıSüper Lig
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